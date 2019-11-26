Мун Чжэ Ин: только сотрудничество и солидарность помогут преодолеть протекционизм

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На встрече с лидерами стран-участников АСЕАН президент РК Мун Чжэ Ин подчеркнул важность организации, заявив, что только взаимодействие и солидарность смогут противостоять торговому протекционизму и многим другим проблемам. По его словам, именно сейчас, когда правительства столкнулись с такими вызовами, как торговый протекционизм, транснациональная преступность и четвёртая промышленная революция, необходимо укреплять сотрудничество и единство между странами. В данном аспекте объединение Кореи и АСЕАН в единое целое позволит преодолеть любые вызовы на своём пути. Мун Чжэ Ин также отметил, что АСЕАН является важным партнёром РК и рассказал об усилиях страны для претворения в жизнь новой южной политики.