КНДР попала в список недемократических стран

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РК и Тайвань после 1975 года отличились самым значительным развитием демократии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Напротив КНДР по этому показателю на самом низком уровне. Об этом 26 ноября сообщила радиостанция Голос Америки, ссылаясь на доклад Международного института демократии и содействия выборам (IDEA), чья штаб-квартира располагается в Стокгольме. Доклад составлен на основе анализа 28 показателей в пяти областях, в том числе соблюдение законности и прав человека, проведение справедливых выборов и другие. Степень зрелости демократизации оценивается от 0 до 1 пункта. Так РК получила по критерию демократического правительства 0,77 пункта, по обеспечению базовых прав граждан – 0,83 пункта, справедливости государственной политики – 0,71 пункта. Оценка демократичности правительства Тайваня составила 0,81 пункта. Показатель КНДР составил 0,12 пункта, а в сфере базовых гражданских прав – 0,13 пункта. В докладе также указаны десять стран, которые, по мнению экспертов института, не имеют демократической системы. Это КНДР, Камбоджа, Китай, Казахстан, Лаос, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам.