Дэвид Стилвелл: Решение по GSOMIA не связано с распределением расходов на совместную оборону

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Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл выступил с заявлением о том, что приостановление процедуры прекращения действия Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) между РК и Токио и распределение расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове - это две не взаимосвязанные проблемы. Об этом 25 ноября сообщила газета “Нихон кэйдзай”. Дэвид Стилвелл в интервью японскому изданию рассказал, что будет нерациональным связывать одно с другим, и США решительно намерены продолжать переговоры с Сеулом вне зависимости от решения по GSOMIA. Вместе с этим он расценил приостановление процедуры прекращения действия данного соглашения как положительное для сотрудничества в сфере безопасности трёх стран. Дэвид Стилвелл также дал комментарии по поводу позиции США в урегулировании отношений между РК и Японией. По его мнению, вмешательство Вашингтона может принести результаты в краткосрочной перспективе, однако стороны сами способны найти выход из ситуации.