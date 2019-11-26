Япония принесла извинения РК в связи с искажением информации о договорённостях по GSOMIA

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Японское правительство принесло извинения южнокорейской стороне в связи с заявлением министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Его содержание было связано с решением о приостановлении процедуры прекращения действия Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) с Токио и не соответствовало действительности. В министерстве, в частности, указывали на то, что ограничения на экспорт в РК стратегического сырья сохраняются без изменений. Однако ранее стороны договорились об их частичном смягчении. 22 ноября представитель Японии был вызван в министерство иностранных дел РК, где ему была озвучена позиция протеста. Японский дипломат принёс официальные извинения. Ранее, 24 ноября, начальник управления национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ён сообщил о получении извинений от японской стороны. По его словам, без взаимных уступок стороны не достигли бы никаких договорённостей по GSOMIA. Несмотря на это, 25 ноября генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на следующий день сделал заявление о том, что Токио не приносил Сеулу официальных извинений.