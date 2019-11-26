В РК сокращается доля неработающих замужних женщин

Photo : KBS News

В РК доля замужних женщин, прервавших карьеру, опустилась ниже 20%. Это произошло в первые после 2014 года. Такие данные приводятся в докладе Национального статистического управления РК от 26 ноября. В нём, в частности, говорится о заметном увеличении числа кореянок, продолжающих трудовую деятельность после выхода замуж. Также сообщается о том, что за последний год более 131 тыс. замужних женщин приняли решение о выходе на работу после перерыва. В качестве основных причин прерывания трудовой деятельности приводятся уход за детьми - 38,2% и вступление в брак - 30,7%. Наиболее часто прерывание карьеры происходит среди женщин в возрасте от 30 до 39 лет, на которых приходится 47% подобных случаев. Второе место занимает возрастная группа от 40 до 49 лет - 37,3%. Наибольшее число неработающих замужних женщин проживает в городе Сэчжон - 24,8%. Далее следует провинция Чолла-Пукто с показателем - 13,7%.