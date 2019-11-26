Мун Чжэ Ин: Свободная торговля открывает путь совместного процветания

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Президент РК Мун Чжэ Ин приветствовал достижение прогресса по соглашению о всестороннем региональном экономическом партнёрстве (RCEP) с участием РК и АСЕАН. По его словам, участники саммита согласились о необходимости соблюдения принципов свободной торговли в рамках принятых договорённостей. Такую позицию он выразил в совместном заявлении для прессы после завершения специального саммита РК и АСЕАН. Глава государства подчеркнул, что несмотря на обеспокоенность глобальным тенденциями протекционизма, сторонам удалось подтвердить позиции о необходимости свободной торговли для достижения общего процветания. Он также отметил, что по итогам встречи были достигнуты договорённости об активизации сотрудничества в сфере культуры и кадровых обменов. В этой связи будет упрощена визовая политика, проведена либерализация в сфере авиаперевозок. По словам президента, РК к 2022 году планирует увеличить количество стипендий для студентов из АСЕАН в целях развития кадровых ресурсов будущего. За счёт усиления взаимодействия между Пусанским и Тайским культурными центрами Азии будет активизирован культурный обмен между РК и АСЕАН. Мун Чжэ Ин отмеил, что участники саммита также договорились о совместном открытии эпохи четвёртой промышленной революции. В рамках договорённостей в АСЕАН будут учреждены научно-технический центр сотрудничества, а также центр сотрудничества в сфере промышленных инноваций. Будет заметно укреплено партнёрство, касающееся стартап-предприятий. РК и АСЕАН будут наращивать темпы сотрудничества в сфере инфраструктуры, технологий “умных городов”, финансов и экологии в целях выполнения Генерального плана АСЕАН по взаимосвязанности до 2025 года. В этом году фонд сотрудничества РК и АСЕАН будет увеличен в два раза, к 2022 году официальная помощь для развития нового южного региона также возрастёт в два раза. Будет активизировано сотрудничество в таких областях, как высшее образование, развитие сельской местности, транспорт, государственное управление с использованием лучших южнокорейских цифровых технологий. Наконец, участники саммита договорились о тесном сотрудничестве в вопросах мира и стабильности в регионе Юго-Восточной Азии, включая Корейский полуостров. Все эти вопросы будут рассматриваться в рамках Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности и других организаций под руководством АСЕАН. В заключение, Мун Чжэ Ин положительно оценил сотрудничество на уровне министров по вопросам противодействия транснациональной преступности, инициированное в этом году.