Мун Чжэ Ин встретился с Аун ан Су Чжи

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26 ноября на полях специального саммита РК и АСЕАН южнокорейский президент Мун Чжэ Ин провёл встречу с государственным советником Мьянмы Аун ан Су Чжи. В первую очередь он поблагодарил её и народ этой страны за продовольственную помощь, оказанную в ходе Корейской войны. Президент упомянул о том, что в ходе сентябрьского саммита стороны решили работать над достижением синергетического эффекта от совмещения плана развития Мьянмы и новой южной политики РК. Он выразил надежду на то, что это позволит значительно расширить сферы двустороннего сотрудничества и укрепить дружеские отношения. Аун ан Су Чжи, в свою очередь, заявила, что Мьянма сделает всё возможное для того, чтобы внести вклад в обеспечение мира на Корейском полуострове и выразила надежду на укрепление отношений двух стран.