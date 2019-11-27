В Пусане состоялся саммит РК и Лаоса

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26 ноября на полях специального саммита РК и АСЕАН президент РК Мун Чжэ Ин провёл встречу с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Они обсудили пути сотрудничества и наращивания человеческого потенциала. Мун Чжэ Ин придал большое значение проведению первого саммита РК и стран Меконга, которому предшествовало объявление «Видения сотрудничества РК со странами Меконга» во время его визита в Лаос в сентябре.Тхонглун Сисулит, в свою очередь, возложил надежду на роль РК в сотрудничестве со странами Меконга и указал на стремление открывать новые области взаимодействия в реализации новой южной политики РК и национальной стратегии развития Лаоса.Два лидера сошлись во мнении о важности двухстороннего сотрудничества в сфере инфраструктуры. Глава РК сказал, что окажет активную поддержку в превращении Лаоса в региональный транспортно-логистический центр. Кроме того, стороны приветствовали подписание меморандума о сотрудничестве в области профессионального образования и решили расширять взаимодействие в целях укрепления человеческого потенциала.