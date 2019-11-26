В среду в Пусане проходит первый саммит РК со странами Меконга

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Сразу после закрытия во вторник саммита РК и АСЕАН, в среду в Пусане проводится первый саммит РК со странами Меконга, в число которых входят Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд и Вьетнам. С 2011 года контакты сторон проводились на уровне министров, а в нынешнем году формат встреч впервые переведён на высший уровень, чтобы обеспечить более активную реализацию новой южной политики правительства. В вопросе сближения с этими странами правительство РК руководствуется тем, что пять стран Меконга являются географическим центром, связывающим Китай, Индию и страны АСЕАН. Кроме того, учитываются высокие темпы экономического роста. Среди 240 млн жителей стран Меконга большая доля приходится на молодую рабочую силу. Регион обладает большим потенциалом роста ввиду наличия богатых ресурсов гидроэнергетики, древесины и горнодобывающих ресурсов. Правительство РК планирует обсудить отдельные планы сотрудничества с каждой из пяти стран Меконга и заложить основу для совместного роста. Во вторник президент РК Мун Чжэ Ин организовал приветственный ужин с участием лидеров этих стран. По итогам саммита стороны объявят совместное заявление «Река Ханган и Река Меконг».