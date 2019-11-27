РК, Китай и Япония обсуждают возможности сотрудничества в рамках FTA

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С 27 по 29 ноября в Сеуле проходит 16-й раунд официальных переговоров представителей РК, КНР и Японии по соглашению о свободной торговле (FTA). Стороны представляют глава департамента торговых переговоров министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ё Хан Гу, заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь и представитель МИД Японии по международным экономическим вопросам Такэхиро Кагава. В министерстве промышленности, торговли и энергетики РК сообщается, что в ходе переговоров планируется обсудить широкий спектр вопросов, нацеленных на более высокую либерализацию торговли, чем в формате соглашения о всестороннем региональном экономическом партнёрстве (RCEP). Поэтому будут затронуты темы инвестиций, указания страны производителя, таможенных процедур, конкуренции и другие.