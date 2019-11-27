В РК указывается на несбалансированность налоговой структуры

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Корейский институт экономических исследований рекомендовал правительству улучшить налоговую структуру страны, которая на данный момент сильно зависит от корпоративных налогов. В представленном 27 ноября докладе института говорится, что РК находится на восьмом месте среди стан ОЭСР по доле налоговых сборов в ВВП. Это довольно высокий показатель. При этом по доле подоходного и потребительского налогов страна занимает низкие 30-е и 31-е места соответственно. Таким образом, отечественная налоговая система оценивается как неэффективная. В докладе говорится, что налоговую структуру страны следует изменить в сторону снижения доли корпоративного налога и повышения акцента на подоходный и потребительский налоги с тем, чтобы обеспечить стабильность налоговых сборов.