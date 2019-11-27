JP Morgan: в следующем году рост экономики РК составит 2,3%

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Международный финансовый конгломерат JP Morgan сделал прогноз о том, что в следующем году рост южнокорейской экономики составит 2,3%, а в этом лишь 1,9%. Ожидается, что в следующем году вероятно восстановление промышленной активности и инвестиций в производственные мощности в мире. Помимо этого, предполагается, что торговый конфликт между США и Китаем не будет нарастать. Это указывает на смягчение самых серьёзных препятствий в вопросе спроса на южнокорейские товары на мировом рынке. Между тем, потенциальный рост ВВП продолжает сокращаться. Если в период с 2010 по 2013 года он держался на уровне от 3,2% до 3,3%, то теперь отметка упала ниже 3% и спад, по прогнозам, продолжится. Также эксперты JP Morgan полагают, что темпы роста экономики РК будут замедляться в связи с увеличением расходов на оплату труда и старением общества.