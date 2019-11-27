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Потребительские настроения в РК улучшились. Как сообщили в среду в Банке Кореи, индекс потребительских настроений за ноябрь вырос на 2,3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 100,9 пункта. Если отметка превышает сто пунктов, это указывает на оптимистичное отношение жителей страны к своему будущему и будущему экономики. Показатель ниже ста пунктов свидетельствует об обратном. Показатель впервые с апреля превысил отметку в 100 пунктов. В Банке Кореи отметили, что нынешний рост связан с повышением биржевых котировок, подвижками в урегулировании торговых разногласий США и Китая, а также улучшением экономических показателей.