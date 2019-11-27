Второй комитет ООН принял проект резолюции об учреждении «Всемирного дня голубого неба»

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Во вторник второй комитет Генеральной Ассамблеи ООН, занимающийся вопросами экономического роста и развития, одобрил проект резолюции об учреждении «Всемирного дня голубого неба». Таким образом, этот день будет отмечаться со следующего года 7 сентября. Как в среду сообщили в МИД РК, такое решение было принято в рамках соответствующей инициативы РК в целях создания международной солидарности по вопросу сохранения чистого воздуха. Южнокорейская сторона внесла соответствующее предложение после того, как 24 сентября южнокорейский президент Мун Чжэ Ин озвучил идею в своём выступлении в Нью-Йорке на заседании саммита ООН по климату. В МИД РК, между тем, отметили: «Принятие нынешнего проекта является результатом международного понимания о необходимости предпринять совместные усилия для повышения осведомлённости о загрязнении воздуха и улучшении качества воздуха». В проекте резолюции подчёркивается необходимость укрепления международного сотрудничества в целях повышения качества воздуха в различных областях, включая сбор и использование данных, совместные исследования и обмен передовым опытом. Окончательное принятие проекта состоится на пленарном заседании Генассамблеи ООН, которое пройдёт в декабре нынешнего года.