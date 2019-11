Даг Вид представил взгляд Дональда Трампа о возможных последствиях войны с КНДР

Photo : YONHAP News

По мнению Дональда Трампа, в случае возникновения войны с КНДР количество человеческих жертв может достичь 100 млн человек. Об этом в своей книге «Внутри Белого дома Трампа: реальная история его президентства (Inside Trump's White House: The Real Story of His Presidency)» пишет писатель консервативного толка и бывший советник двух американских президентов Даг Вид. В книге, опубликованной во вторник, автор цитирует Дональда Трампа, который сказал, что если бы началась война с КНДР, то погибло бы от 30 до 100 млн человек. Дональд Трамп также выразил мнение о том, что если бы бывший президент США Барак Обама дольше оставался в Белом доме, то США в действительности могли бы пойти на войну с КНДР. Даг Вид также написал, что Дональд Трамп выразил недовольство «богатыми» союзниками, назвав их худшими союзниками США. В частности, Трамп упоминал о развёртывании на юге Корейского полуострова системы ПРО THAAD, подчеркнув, что «США дают так много и ничего не получают взамен».