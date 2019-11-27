СК намерена создать новую туристическую зону в горах Кымгансан

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В среду северокорейский пропагандистский сайт «Уриминчжоккири» представил статью, в которой указано на «непоколебимую волю» руководства КНДР по сносу всех объектов, построенных южнокорейской стороной на территории Кымгансанского туристического комплекса, и по созданию новой собственной международной туристической зоны. «Мы твёрдо намерены убрать все неприглядные объекты Юга, которые портят ландшафт этой знаменитой горы, и превратить ее в современную международную культурную, туристическую зону», - сообщается на сайте «Уриминчжоккири». Другие пропагандистские издания СК, такие как «Тхонильсинбо» и «Чосоный оныль», также опубликовали аналогичные статьи. РК стремится к переговорам с КНДР, заявляя, что все нерешённые вопросы межкорейских отношений должны решаться путём диалога и консультаций. Но Пхеньян отклонил предложение о переговорах, настаивая на обсуждении вопроса в письменном виде. 11 ноября СК озвучила южнокорейской стороне ультиматум о том, что Пхеньян пойдёт на снос вышеуказанных объектов в одностороннем порядке, если «Сеул будет настаивать на абсурдных требованиях».