Hyundai Motor построит завод в Индонезии

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Во вторник южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor сообщил о планах к 2021 году построить завод в Индонезии, вложив 1,55 млрд долларов. Это делается, чтобы активизировать выход компании на рынки стран АСЕАН. Церемония подписания соответствующего контракта состоялась 26 ноября в присутствии президента Индонезии Джоко Видодо и первого вице-председателя Hyundai Motor Group Чон Ый Сона на главном заводе компании в Ульсане. Джоко Видодо сказал, что если Hyundai Motor выйдет на индонезийский рынок, то у местных жителей появится выбор помимо японских автомобилей. Он также выразил надежду на то, что Hyundai Motor преуспеет в своих инвестициях в Индонезии. В свою очередь, Чон Ый Сон сказал, что компания полна решимости активно выполнять политику правительства Индонезии в области экологичных автомобилей и вносить вклад в развитие стран АСЕАН. Завод Hyundai Motor будет построен в г. Бекаси, находящемся в 40 км к востоку от Джакарты. Чтобы удовлетворить растущий спрос, Hyundai Motor планирует начать производство в Индонезии 150 тыс. автомобилей в конце 2021 года и постепенно наращивать показатель до 250 тыс. единиц в год в зависимости от спроса, говорится в сообщении компании.