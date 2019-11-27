29 ноября южнокорейские учёные добились успеха в создании искусственных мышц

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Южнокорейские учёные добились успеха в создании искусственных мышц с помощью технологий 3D-биопринтинга, при которых сохраняются функции и жизнеспособность клеток. Эти технологии нацелены на создание искусственных органов и частей тела. 27 ноября в Корейском фонде исследований сообщили о том, что группа исследователей медицинского университета Чонам и университета Сонгюнгван создали мышечную ткань, используя биочернила, в состав которых входят золотые наночастицы. Прежде, этого не удавалось сделать поскольку не было возможности наносить части размером от микрометра до нанометра. Вышеуказанная группа учёных сумела достичь успеха, добавив в биочернила, в основе которых коллаген, золотые наночасицы, что позволило обеспечить нужное расположение клеток. В ходе клинических испытаний такая мышечная ткань была вживлена в повреждённый подбородок мыши. Через восемь недель пересаженная ткань полностью прижилась. 29 ноября результаты работы были озвучены в международном научном журнале Nano Letters.