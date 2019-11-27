В самый южный порт КНДР Чанчжон заходят военные корабли

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В северокорейский порт Чанчжон, куда во время работы Кымгансанского туристического комплекса, заходили южнокорейские круизные суда, теперь прибывают военные корабли ВМС СК. По данным южнокорейского правительства, представленным 27 ноября, в последнее время на Севере отмечается активность, которая может указывать на намерение КНДР создать в порту Чанчжон военную базу. Там, в частности, появились новые строения и повысилась активность военных кораблей, которые прежде дислоцировались в Вонсане и других местах. В прошлом этот порт был самой южной военно-морской базой. В 1990 годах начался проект туристических поездок в горы Кымгансан, в связи с чем военных, несмотря на их протест, перевели немного севернее. Если сегодня Север действительно намерен вновь создать там базу, то это может оказать прямое влияние на вопрос возобновления работы Кымгансанского туристического комплекса. Поэтому в министерстве по делам воссоединения внимательно следят за ситуацией. Между тем, один источник указывает на то, что в данном порту осуществляется заправка судов, поэтому и после начала работы туристического комплекса туда заходили военные корабли. Поэтому торопиться с выводами не стоит.