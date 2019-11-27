В третьем квартале рождаемость в РК упала до новой минимальной отметки

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В третьем квартале этого года в РК было зарегистрировано 73.793 новорождённых. Это на 8,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, данный показатель является самым низким с 1981 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Среднестатистический суммарный коэффициент рождаемости составил 0,88 ребёнка, что также является минимальной отметкой. Для поддержания численности населения необходим коэффициент в 2,1 ребёнка. Ожидается, что по итогам года показатель может оказаться ниже прошлогоднего уровня в 0,98 ребёнка.