В среду в Пусане прошёл саммит РК и стран Меконга

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В среду в Пусане прошёл первый саммит РК со странами Меконга, в числе которых Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Вьетнам. Они обсудили направления сотрудничества в целях общего процветания и приняли Декларацию «Реки Ханган и реки Меконг». Участники саммита также договорились расширять обмен опытом и учредить исследовательские институты в странах Меконга с учётом опыта Корейского института развития (KDI). Они договорились о проведении различных совместных проектов для развития сельских районов, в рамках которых РК делится своим опытом реализации Сэмаыль ундон - движения за создание новой деревни в Республике Корея. Стороны также решили укреплять сотрудничество в области водных ресурсов и лесного хозяйства. В Корейской корпорации водных ресурсов был создан совместный исследовательский центр по водным ресурсам РК и стран Меконга для изучения путей использования богатых ресурсов реки Меконг и удаления мин и неразорвавшихся снарядов в сельских районах вдоль реки. 2021 год был объявлен как год обмена между РК и странами региона. В этой связи решено расширить гуманитарные обмены и укрепить региональные связи путём развития автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Президент РК Мун Чжэ Ин сказал, что принятая декларация станет важной вехой, позволяющей сторонам выйти за рамки экономического сотрудничества и пойти по пути обеспечения мира и процветания в регионе. Саммит РК и стран Меконга будет проводиться в регулярной основе.