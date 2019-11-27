В Сеуле состоится саммит РК и Малайзии

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В четверг в Сеуле состоится встреча главы РК Мун Чжэ Ина и премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада. Они обсудят вопросы двусторонних отношений и примут участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании по укреплению сотрудничества. Таким образом, по случаю специального саммита РК и АСЕАН Мун Чжэ Ин завершит серию двусторонних встреч с главами стран региона за исключением камбоджийского премьер-министра Хун Сена, который не участвовал в саммите. В администрации президента РК сообщили, что визиты южнокорейского президента в десять стран АСЕАН, состоявшиеся при администрации Мун Чжэ Ина, а также дружеские отношения с главами этих государств, внесут вклад в дальнейшее сотрудничество.