Дональд Трамп вновь затронул тему разделения оборонных расходов

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Американский президент Дональд Трамп вновь затронул тему разделения совместных с союзниками оборонных расходов. 26 ноября во Флориде он заявил, что США потратили огромные средства на оборону богатых стран. Он подчеркнул, что прежние президенты использовали средний класс американцев в качестве копилки для того, чтобы вкладывать средства в бесполезные международные проекты. По его словам, предыдущие главы США применяли американскую армию для защиты очень богатых государств. Он указал на то, что на операции на Ближнем Востоке были потрачены триллионы долларов. При этом Трамп заявил, что в этом он абсолютно не такой как его предшественники. Это высказывание, по сути, является частью давления США на страны, с которыми сейчас ведутся переговоры по перераспределению совместных оборонных расходов. Дональд Трамп также отметил, что он является президентом США, а не всего мира. Между тем, высказывается предположение о высокой вероятности того, что очередной раунд переговоров РК и США по этой теме состоится в декабре в Вашингтоне.