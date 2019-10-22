В Сеуле состоялся саммит РК и Вьетнама

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27 ноября южнокорейский президент Мун Чжэ Ин провёл встречу с вьетнамским премьер-министром Нгуен Суан Фуком, который прибыл в РК для участия в специальном саммите РК и АСЕАН. Они провели встречу в администрации главы РК. Мун Чжэ Ин высоко оценил расширение двустороннего товарооборота и инвестиций, призвав вьетнамское правительство уделить внимание и поддержать расширение инвестиционной активности южнокорейских компаний во Вьетнаме в сфере новейших технологий, производства запчастей и новых материалов и финансовых услуг. Стороны поприветствовали открытие в Дананге южнокорейского консульства и обменялись мнениями по активизации сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, медицинских услуг, научных технологий, экологии и лесного хозяйства, а также по расширению кадрового обмена. Они также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в мире в целом. Мун Чжэ Ин призвал Вьетнам сыграть конструктивную роль в урегулировании проблем Корейского полуострова, будучи председателем в АСЕАН в 2020 году и непостоянным членом СБ ООН на период с 2020 по 2021 год. Нгуен Суан Фук выразил стремление сохранять активную позицию по Корейскому полуострову. После встречи главы двух стран присутствовали при подписании четырёх межправительственных соглашений, касающихся двойного налогообложения, сотрудничества в сфере мореходства и подготовке профильных кадров, финансовой и внешнеторговой областей.