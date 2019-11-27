США активизировали наблюдение за КНДР

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После проведения в КНДР учебных артиллерийских стрельб на острове Чханлиндо в Жёлтом море, недалеко от северной разграничительной линии, появились признаки усиления наблюдения за Севером американской стороной. Как отмечается в сообщении на сайте Aircraft Spots, 27 ноября самолёт-разведчик ВВС США Boeing RC-135V пролетел над Сеулом и провинцией Кёнгидо. Помимо этого в тот день над Корейским полуостровом пролетал новейший американский самолёт радиоэлектронной разведки E-8C, который способен проводить детальный мониторинг передвижений наземных и надводных ВС. В октябре нынешнего года на американскую базу в Японии прибыло два таких самолёта. E-8C относится к категории стратегического вооружения, и в прошлом эти самолёты применялись при выявлении признаков ракетных запусков в КНДР. Эксперты полагают, что такая активизация американской военной разведки имеет отношение к недавним артиллерийским стрельбам СК.