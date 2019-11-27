РК и ОАЭ продолжают укреплять сотрудничество в сфере энергетики

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С февраля следующего года в отношении первого из четырёх реакторов, построенных РК в Объединённых Арабских Эмиратах, начнётся работа по загрузке топлива. С началом их эксплуатации в ОАЭ изменится прежняя система энергетики, в основе которой были тепловые электростанции. 27 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры высокопоставленных представителей двух стран. Второй замминистра иностранных дел РК Ли Тхэ Хо и министр энергетики ОАЭ Сухейн аль-Мазруи договорились о тесном сотрудничестве в вопросах управления реакторами, эксплуатации оборудования, разработок, а также безопасности. Они решили создать модель сотрудничества в выходе на рынки атомной энергетики других стран. Таким образом, стороны намерены создать эффект синергии при объединении технологического потенциала РК и влияния ОАЭ в регионе.