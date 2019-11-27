В РК во втором квартале количество рабочих мест для наёмных работников выросло на 2,5%

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Во втором квартале этого года количество рабочих мест для наёмных работников выросло на 2,5% или 464 тыс. в годовом исчислении, составив 18 млн 685 тыс. мест. Об этом говорится в представленном в четверг докладе Национального статистического управления. Однако выяснилось, что более половины новых рабочих мест пришлись на людей в возрасте старше 60 лет. Далее следуют граждане старше 50 лет. В возрастных категориях от 30 до 39 лет отметка выросла лишь на 7 тыс., а от 40 до 49 лет наоборот сократилась на 26 тыс.. Рост отмечен в сфере здравоохранения и соцобеспечения, а спад - в области продаж и строительства. Подсчёт рабочих мест для наёмных работников отличается от учёта уровня занятости тем, что за основу берутся административные данные, в том числе о трудовой страховке. Поэтому, если один человек работает в двух местах, то в расчёт принимаются два рабочих места.