Поставки в РК японского пива упали до нуля

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В РК продолжается бойкот японских товаров, инициированный в ответ на японские меры ограничения экспорта на южнокорейский рынок стратегического сырья. На этом фоне в октябре поставки в РК японского пива, некогда лидировавшего на местном рынке, упали до нуля. Об этом сообщается в министерстве финансов Японии. Для сравнения в октябре прошлого года объём экспорта японского пива в РК составлял 8 млн долларов. Но в сентябре нынешнего года показатель сократился до 0,1%, а в октября - до нуля. Между тем, общий объём поставок японских товаров в РК в октябре 2019 года сократился на 23,1%, составив 3,5 млрд долларов.