Госдепартамент США продолжает работать над улучшением ситуации с правами человека в КНДР

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Госдепартамент США объявил о выделении средств на проекты по улучшению ситуации с правами человека в КНДР. Об этом 28 ноября сообщила радиостанция Голос Америки. Субсидии будут выделены на защиту прав человека в СК, активизацию распространения в КНДР информации извне, а также утечки данных в северокорейском правительстве. Под эти статьи подходят организация радиовещания в КНДР, разработка различных информационных контентов для местных жителей, поддержка международной деятельности по сбору данных о ситуации с правами человека в СК и другие. Объектами для данных субсидий могут стать некоммерческие правительственные и неправительственные организации. Отобранные проекты получат финансирование от 750 тыс. до 3 млн долларов.