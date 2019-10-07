В Сеуле состоялся саммит РК и Малайзии

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28 ноября президент РК Мун Чжэ Ин провёл встречу с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Это его первый визит в РК с момента его вступления в должность премьер-министра в мае прошлого года. Они обсудили вопросы реального сотрудничества, в том числе на международной арене. Стороны высоко оценили углубление сотрудничества в различных сферах и договорились повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнёрства в следующем году по случаю 60-летия с момента установления дипотношений. Мун Чжэ Ин предложил усилить синергетический эффект в сотрудничестве в рамках новой южной политики РК и восточной политики Малайзии. Главы двух стран также сошлись во мнении о важности соглашения о свободной торговле (FTA), решив продолжить работу по заключению взаимовыгодного соглашения на основе уже достигнутых договорённостей. Помимо этого, был затронут вопрос сотрудничества в сфере халяль продуктов и взаимодействия в вопросе четвёртой промышленной революции. Они договорились также укреплять сотрудничество в области электромобилей, робототехники и других. Стороны подтвердили еще раз планы по созданию в 2020 году в Куала-Лумпуре Южнокорейско-малазийского международного центра сотрудничества в области информационных технологий. Вместе с тем, решено развивать взаимодействие в сфере обороны и оборонной промышленности, в здравоохранении, а также в вопросе экологии и энергетики. Махатхир Мохамад выразил готовность продолжать поддержку усилий правительства РК в налаживании прочного мира на Корейском полуострове. После встречи представители сторон подписали четыре меморандума о сотрудничестве по вопросам информационно-коммуникационных технологий, электронного правительства, здравоохранения и управления водными ресурсами.