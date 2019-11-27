В госдепе США подчеркнули крепость союза Сеула и Вашингтона

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На фоне разговоров о некотором разладе в южнокорейско-американском союзе в госдепартаменте США подчеркнули крепость отношений Сеула и Вашингтона в сфере безопасности. Об этом 28 ноября сообщила радиостанция Голос Америки. Отмечается, что 27 ноября представитель госдепа заявил, что РК и США разделяют схожее видение по вопросам процветания и мира в Индо-Тихоокеанском регионе, в основе которого заложены принципы верховенства закона, уважения суверенитета, а также гарантии прав человека и свободны информации. Говоря о встрече министров обороны РК и Китая, состоявшейся 17 ноября в Бангкоке, представитель отметил, что это событие не имеет никакого отношения к союзу РК и США.