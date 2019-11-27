Предложение спикера парламента РК по решению споров между Сеулом и Токио подверглось критике

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Жертвы принудительной трудовой мобилизации корейцев, проводившейся Токио в период японского протектората над Кореей, выступили против предложения спикера Национального собрания РК Мун Хи Сана по разрешению спора вокруг компенсации, которую они потребовали от Японии. 27 ноября протестующие собрались перед зданием парламента. Спикер, в частности, ранее озвучил идею о создании фонда помощи жертвам трудовой мобилизации, который должен формироваться за счёт средств компаний и частных лиц двух стран. Южнокорейская общественность, в свою очередь, считает, что подобный подход смягчает ответственность японского правительства. Помимо этого, под вопрос была поставлена процедура подготовки инициативы Мун Хи Сана. Поскольку сами жертвы трудовой мобилизации не были проинформированы об этом до тех пор, пока спикер 5 ноября не озвучил предложение на лекции в японском университете Васэда. Своё недовольство в письменной форме выразили также и жертвы сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. Мун Хи Сан, между тем, встретился с протестующими, заявив, что по этому вопросу не принималось никаких окончательных решений, а для разработки деталей планируется выслушать мнение самих пострадавших.