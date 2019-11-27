Северокорейское судно нарушило межкорейскую границу

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27 ноября северокорейское торговое судно водоизмещением 500 тонн нарушило межкорейскую морскую границу в районе северной разграничительной линии в Жёлтом море. В объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК сообщили, что северокорейское судно было замечено в 5:50 утра. В 6:40 оно пересекло границу. К нему немедленно были направлены фрегат и патрульный катер ВМС РК. Они десять раз пытались выйти на связь с судном, но безрезультатно. Нарушитель сохранял молчание. При этом данное судно не имело флага и названия. Опознать принадлежность к КНДР удалось только по серийному номеру. В 12:40 дня южнокорейские корабли открыли предупредительный огонь, произведя около десяти залпов. Только после этого с северокорейского судна поступило сообщение: «Погода была плохая. Возвращаемся в порт Хэчжу». В итоге, нарушитель был выдворен за пределы территории РК в 11:30 вечера. Военные полагают, что судно СК попало на территорию Юга в результате плохой погоды и поломки двигателя.