Этой зимой в РК будет приостановлена работа от 8 до 15 угольных электрогенераторов

Photo : YONHAP News

Правительство РК приняло решение о приостановке работы от 8 до 15 угольных электрогенераторов в рамках мер снижения концентрации микропыли в воздухе. Такое решение было одобрено 28 ноября на заседании, прошедшем под председательством премьер-министра Ли Нак Ёна. Остальные генераторы будут работать на уровне 80% от штатной мощности. 1 ноября в правительстве объявляли о мерах по снижению уровня микропыли, которые включают снижение уровня использования угольных электрогенераторов. Таким образом, в зимний период в будние дни ожидается приостановка работы от 8 до 15 таких генераторов, а в выходные еще юольще - от 20 до 25. Сообщается, что это позволит сократить объёмы выбросов микропыли в атмосферу на 2.352 тонны, что составляет 44% от выбросов прошлого года.