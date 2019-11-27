Скот Снайдер: спор РК и США по военным расходам может угрожать региональной безопасности

Нынешний спор РК и США по вопросу перераспределения совместных оборонных расходов является из ряда вон выходящим событием. Создавая напряжённость, он может оказывать влияние на переговоры с КНДР и политику по Китаю, а также на доверие к союзам с США. Такое мнение 26 ноября озвучил специалист по вопросам Корейского полуострова из американского Совета по международным отношениям (CFR) Скот Снайдер. Говоря о безрезультатном третьем раунде переговоров по 11-му южнокорейско-американскому соглашению о распределении оборонных расходов, проходившему на прошлой неделе, он заявил, что неудача в попытке договориться связана с чрезмерными требованиями администрации Дональда Трампа о повышении доли РК в военных расходах. По его словам, Вашингтон потребовал от Сеула взять на себя часть расходов, связанных с учениями, обеспечением и операциями США в регионах, не касающихся РК. Скот Снайдер отметил, что, судя по всему, РК будет продолжать сопротивляться такому давлению, но вполне вероятно повышение южнокорейской доли расходов на приемлемом уровне. Однако южнокорейские налогоплательщики, скорее всего, будут против оплаты расходов американской армии, действующей в других регионах мира.