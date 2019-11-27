В Сеул с официальным визитом прибудет глава МИД Китая Ван И

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С 4 по 5 декабря в Сеул по приглашению министра иностранных дел РК Кан Гён Хва с официальным визитом прибудет глава МИД Китая Ван И. Об этом в четверг сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве. Последний визит китайского министра иностранных дел в РК состоялся в марте 2015 года, когда в Сеуле проходила трёхсторонняя встреча РК, Китая и Японии. Стороны, между тем, намерены обсудить повестку предстоящего трёхстороннего саммита, а также тему визита в РК председателя КНР Си Цзиньпина. Также ожидается, что они затронут тему отмены мер китайских властей по ограничению сотрудничества с РК в сфере культуры и туризма, которые были введены в ответ на размещение на юге Корейского полуострова американских систем ПРО THAAD. 5 декабря Ван И встретится с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. В МИД отмечается, что стороны обменяются мнениями по разным темам, включающим двусторонние отношения, ситуацию на Корейском полуострове, а также вопросы региона и мира в целом.