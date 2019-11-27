РК и Япония проведут переговоры по экспортной политике в декабре

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РК и Япония договорились провести в декабре седьмой раунд переговоров в рамках диалога по экспортной политике. 29 ноября в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК сообщили, что по итогам консультаций двустороннюю встречу было решено провести с 16 по 20 ноября в Токио. Стороны продолжат обсуждение разногласий вокруг мер Токио, ограничивающих экспорт стратегического сырья на южнокорейский рынок. Такое решение было принято по итогам предварительных консультаций, проходивших в Сеуле 28 ноября. В рамках подготовки к седьмому раунду диалога стороны намерены провести встречу 4 декабря в Вене. Напомним, что 22 ноября южнокорейская сторона приняла решение приостановить процедуру прекращения действия Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) с Японией при условии уступок Японии в вопросе экспортных ограничений.