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В октябре в РК отмечено сокращение объёмов производства, потребления и инвестиций. В докладе Национального статистического управления, представленном 29 ноября, промышленное производство в стране сократилось на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Предполагается, что это связано со снижением показателей обрабатывающей промышленности. При этом в сфере услуг и строительства отметка выросла. Инвестиции в производственные мощности сократились на 0,8%. Рост отмечен в автомобилестроении и в сфере транспортного оборудования, но значительный спад зафиксирован в машиностроении. Розничные продажи, демонстрирующие потребительскую активность, снизились на 0,5% в связи со снижением продаж текстильной продукции и автомобилей. Такое снижение объясняют относительно тёплой погодой и высоким уровнем продаж автомобилей в предыдущем месяце.