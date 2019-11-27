Банк Кореи сохранил учётную ставку на прежнем уровне

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Банк Кореи в пятницу сохранил свою учётную ставку на прежнем уровне 1,25%. Такое решение было принято в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике, прошедшего под председательством управляющего Банком Кореи Ли Чжу Ёля. В этом году учётная ставка дважды снижалась по 0,25%, в июле и октябре. Достигнув самой низкой в истории отметки в 1,25%, она сохраняется на нынешнем уровне второй месяц подряд. В прошлом месяце в комитете отмечалось, что дальнейшая политика по ставке будет определяться исходя из анализа эффекта мер её снижения, которое проводилось дважды. Между тем, сохраняется мнение о возможности дополнительного снижения отметки в первой половине следующего года в случае затягивания стабилизации финансового рынка. Говоря о причинах сохранения ставки, в комитете указали на прогнозы о том, что в следующем году спад экспорта и инвестиционной активности ослабнет, а рост потребления расширится.