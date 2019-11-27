Томас Охеа Кинтана продолжает сбор данных по вопросу прав человека в СК

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2-4 декабря в Токио прибудет специальный докладчик ООН по правам человека в СК Томас Охеа Кинтана. Об этом 29 ноября сообщила радиостанция Голос Америки. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщается, что Кинтана намерен провести встречи с представителями местного правительства, парламента и членами семей похищенных северокорейскими спецслужбами японцев. Помимо этого он намерен обсудить ситуацию с правами человека в КНДР с представителями местной корейской диаспоры, гражданских организаций и научных кругов. КНДР не даёт разрешения на посещение страны Томасом Кинтана. Поэтому он собирает информацию по СК, посещая РК, Японию и другие соседствующие с Севером страны.