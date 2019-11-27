Дело гибели судна Hableany в реке Дунай передано в суд

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Дело капитана теплохода Viking Sigyn, протаранившего прогулочный катер Hableany в реке Дунай, передано в суд спустя 6 месяцев после трагедии. По сообщениям венгерских СМИ, местная прокуратура в минувший четверг предъявила официальные обвинения виновнику аварии. Капитан Viking Sigyn обвиняется в гибели большого количества лиц по причине халатности и неоказании помощи жертвам аварии. Обвиняемый в течении нескольких минут пренебрёг своими обязанностями по контролю движения судна. По его вине не было обеспечено безопасное расстояние между судами, и не были поданы радио и акустические сигналы. Наконец, обвиняемый не предпринял мер по спасению пассажиров, оказавшихся в воде в результате столкновения. Таким образом, ему грозит до 11 лет лишения свободы. Однако, если обвиняемый признает все обвинения до начала судебного заседания, срок наказания может составить 9 лет. В настоящее время обвиняемому надели электронный браслет и освободили из-под стражи. Напомним, авария с участием теплохода Viking Sigyn и прогулочного катера Hableany произошла 29 мая этого года. В результате столкновения погибли 25 граждан РК. Один южнокореец до сих пор числится пропавшим без вести.