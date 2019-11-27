Ли До Хун обсудил ситуацию по КНДР со своими коллегами из США и Японии

28 ноября специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун провёл телефонный разговор со своим коллегой из Японии Сигэки Такидзаки, обсудив проведённые КНДР испытания РСЗО. На следующий день, в пятницу он также связался по телефону со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Стивеном Бигэном. Стороны обменялись мнениями по этому событию и дальнейшим действиям касательно СК. Помимо этого, Ли До Хун и Сигэки Такидзаки затронули тему недавнего решения Сеула по приостановке процедуры прекращения действия Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) с Японией. Напомним, РК пошла на такой шаг при условии уступок Японии в вопросе экспортных ограничений.