Актриса Сим Ын Гён получила награду японского кинофестиваля

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Южнокорейская актриса Сим Ын Гён была удостоена награды за лучший дебют актрисы на 29-м Международном кинофестивале в японском городе Тама - Tama Cinema Forum. По сообщениям продюсерской компании ANDu Entertainment, премия была вручена за роль в фильме японского режиссёра Мичихито Фуджи "Журналист", в котором актриса исполнила главную роль. Сюжет фильма повествует о скандалах нынешней политической власти Японии и критикует обратную сторону государства и журналистики. В настоящее время Сим Ын Гён возвратилась в РК и готовится к съёмкам сериала "Мини-игра" телеканала tvN.