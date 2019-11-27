В Корее началась кампания Армии спасения по сбору пожертвований

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Корейское отделение организации Армия спасения начало традиционный сбор пожертвований. Сегодня на столичной площади Кванхвамун состоялась церемония открытия данной кампании. Всего на улицах страны будут развёрнуты 353 пункта сбора денежных средств. В этом году впервые можно будет сделать пожертвование через мобильный телефон посредством сервисов Naver Pay и Zero Pay. Для этого в пунктах сбора будут установлены специальные штрих-коды. По мнению авторов идеи, это значительно упростит процедуру сбора средств. Ожидается, что кампания продлится до конца января следующего года.