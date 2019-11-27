В Корее началась кампания Армии спасения по сбору пожертвований

Корейское отделение организации Армия спасения начало традиционный сбор пожертвований. Сегодня на столичной площади Кванхвамун состоялась церемония открытия данной кампании. Всего на улицах страны будут развёрнуты 353 пункта сбора денежных средств. В этом году впервые можно будет сделать пожертвование через мобильный телефон посредством сервисов Naver Pay и Zero Pay. Для этого в пунктах сбора будут установлены специальные штрих-коды. По мнению авторов идеи, это значительно упростит процедуру сбора средств. Ожидается, что кампания продлится до конца января следующего года.