Вашингтон занял осторожную позицию касательно северокорейских испытаний РСЗО

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Вашингтон проявил осторожную позицию в отношении испытаний Севером реактивных систем залпового огня (РСЗО). В Госдепартаменте США лишь заявили об осведомлённости о вчерашних запусках, однако не стали вдаваться в подробности. Известно лишь, что США отслеживают ситуацию и ведут тесное сотрудничество со своими союзниками в регионе. Такая реакция сильно отличается от позиции Токио, который в свою очередь, выступил с резкой критикой действий Севера, заявив, что Пхеньян совершил запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). CNN, Reuters и другие иностранные СМИ придают большое внимание моменту проведения испытаний РСЗО. Напомним, Север провёл запуск 28 ноября, когда в США отмечают День благодарения. Примечательно то, что ровно 2 года назад было проведено испытание МБР “Хвасон-15”. В Washington Post пишут, что вчерашний запуск был своего рода посланием президенту США Дональду Трампу на День благодарения. Между тем, профессор Массачусетского технологического института (MIT) Випин Наран отметил заметную модернизацию ракетного и ядерного потенциала Севера. По его словам, США упустили возможность замедлить развитие ядерного потенциала КНДР в феврале этого года, во время северокорейско-американского саммита в Ханое.