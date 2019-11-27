Сеул озабочен состоянием сооружений туристического комплекса в горах Кымгансан

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Сеул планирует заняться инфраструктурными сооружениями и оборудованием туристического комплекса в горах Кымгансан, не подлежащими последующей эксплуатации. В частности, речь идёт о возможности их ремонта или демонтажа. Такое решение было принято в ответ на требование Пхеньяна о сносе объектов, построенных южнокорейской стороной. Как сообщил представитель министерства по делам воссоединения РК Ким Ын Хан в эту пятницу, по этому вопросу между Югом и Севером по-прежнему существуют противоречия, однако Сеул намерен продолжать переговоры, касающиеся направлений развития туристического комплекса.