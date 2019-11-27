В Сеуле состоялось мероприятие Европейской торговой палаты в РК с участием крупнейших бизнесменов ЕС

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Директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики Ю Мён Хи приняла участие во встрече с представителями Европейской торговой палаты в РК. Мероприятие состоялось в эту пятницу в одном из столичных отелей. В нём приняли участие порядка 50 бизнесменов, включая председателя Европейской торговой палаты в РК Дмитриса Силакиса, посла ЕС в РК Майкла Райтерера, главу представительства IKEA в РК Фредрика Йохансона. В ходе переговоров Ю Мён Хи обратилась с просьбой к участникам встречи стать посредниками между РК и ЕС в вопросах инвестиций и сотрудничества в области сырья, оборудования и деталей. По её словам, ЕС занимает первое место по объёму инвестиций в РК, а также входит в тройку главных торговых партнёров Сеула.