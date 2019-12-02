Банк Кореи: в этом году рост потребления в частном секторе составит 1,9%

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В этом году уровень потребления в частном секторе вырастит на 1,9% в годовом исчислении. Такой прогноз 1 декабря озвучили в Банке Кореи. Это самый низкий рост с 2013 года, когда отметка составила 1,7%. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 0,9%. Такое снижение объясняется сокращением роста дохода населения, ухудшение потребительских настроений на фоне продолжения торгового спора между США и Китаем. В третьем квартале этого года среднемесячный чистый доход домохозяйства составляет 3 млн 565 тыс. вон или 3 тыс. долларов. Этот показатель находится на уровне 2014 года. Индекс розничных продаж, указывающий на потребительскую активность, снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Некоторое восстановление потребительской активности ожидается во второй половине следующего года.