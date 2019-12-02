В ноябре экспорт РК сократился на 14,3%

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В ноябре экспорт РК составил 44,1 млрд долларов, что на 14,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, снижение показателя продолжается 12 месяцев подряд. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Среди причин снижения отметки указывается на ухудшение показателей в сфере полупроводников, нефтехимической отрасли и в судостроении. Так, экспорт полупроводников сократился на 30,8% в годовом исчислении под влиянием снижения рыночных цен. Некоторый рост отмечается в области косметики, биотехнологий, электромобилей. Вместе с тем, отмечается снижение поставок южнокорейской продукции на китайский рынок на 12,2%, в Японию на 10,9%. Объём импорта в ноябре составил 40 млрд 730 млн долларов. Таким образом, профицит торгового баланса сохраняется 94 месяца подряд. В министерстве промышленности, торговли и энергетики ожидается, что в первом квартале следующего года экспорт начнёт расти.