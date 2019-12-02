Поток южнокорейских туристов в Японию продолжает сокращаться

Photo : YONHAP News

На фоне продолжения торгового спора между Сеулом и Токио в Японии продолжается сокращение потока южнокорейских туристов. На это указывает статистические данные японских гостиниц. Так, в сентябре количество их постояльцев из числа южнокорейских граждан сократилось на 62,4% в годовом исчислении, составив 296 тыс. человек. Для сравнения, в августе спад составлял 49,2%. Об этом сообщает агентство Киодо цусин со ссылкой на Японскую национальную туристическую организацию. Снижение показателя отмечено в 45 из 47 административных районов страны. Максимальный спад составил 88,5% в префектуре Сага.